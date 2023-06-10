معلق مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 انتر ميلان ومانشستر سيتي، من المقرر أن تنطلق مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وانتر ميلان الإيطالي في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم السبت الموافق 10 يونيو 2023، على ملعب أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول التركية، على أن تنقل المباراة قنوات beIN Sports 2 HD Premium، beIN Sports 1 HD Premium، ويعلق على المباراة المعلقين الشهرين حسن العيدروس وعصام الشوالي.

من هو معلق نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

من هو معلق نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، تتجه أنظار عشاق كرة القدم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت فلسطين ومكة المكرة التاسعة بتوقيت القاهرة نحو معلب أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول التركية، لمشاهدة مباراة القمة في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023 بين فريقي انتر ميلان ضد نظيره مانشستر سيتي، وفي هذه المناسبة يبحث عشاق كرة القدم عن، معلق مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 انتر ميلان ومانشستر سيتي، وبدوره ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اسم معلق نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.

تحديد معلق مباراة انتر ميلان ضد مانشستر سيتي بنهائي دوري أبطال أوروبا

تحديد معلق مباراة انتر ميلان ضد مانشستر سيتي بنهائي دوري أبطال أوروبا، تأهل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي إلى نهائي أبطال أوروبا بعد تغلبه على نظيره ريال مدريد الإسباني بـ 5 أهداف لهدف في مجموع المباراتين بينما تأهل نظيره انتر ميلان إلى المباراة النهائية بعدما هزم جاره وغريمه التقليدي نادي ميلان في ذهاب وإياب نصف نهائي أبطال أوروبا لعام 2022-2023.

استمتع بأفضل 10 أهداف لنا في تاريخ دوري أبطال أوروبا ✨#السيتي pic.twitter.com/FHGb7F1a8a — مانشستر سيتي (@Cityarabia) June 9, 2023

من هو معلق مباراة نهائي دوري ابطال أوروبا

من هو معلق مباراة نهائي دوري ابطال أوروبا، يأمل فريق مانشستر سيتي في الفوز بالمباراة النهائية ضد نادي نظيره انتر ميلان وحصد الكأس الأولى في تاريخه، خاصة وأن هذه النسخة من الفريق قوية جداً وقادرة على هزيمة أي فريق آخر، بينما يسعى نادي انتر ميلان إلى إضافة كأس جديدة إلى متحفه ليصبح عددها ثلاثة بعدما فاز في آخر نسخة عام 2010 بعدما هزم نظيره بايرن ميونخ بهدفين دون مقابل، وتبقى الـ 90 دقيقة داخل المستطيل الأخضر هي الفيصل في حصد اللقب الأغلى في أوروبا.