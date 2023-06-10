إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون الأسبوع الماضي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، صباح اليوم السبت 10 يونيو 2023، عن إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون/ "إيرز" شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الهيئة في تصريح صحفي، أنّ إجمالي المغادرة عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 11925 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 11992 وافدًا.

وأشارت الهيئة إلى أن المغادرين توزعوا إلى 11694 مواطناً 185 أجنبيًا، و46 من فلسطينيي الداخل، وتوزع الوافدون بين 11784 مواطناً، و161 أجنبياً، و44 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى 3 وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.