طلبة الثانوية العامة في فلسطين يقدمون امتحان التربية الإسلامية اليوم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:03 ص
10 يونيو 2023
طلبة الثانوية العامة في غزة يتوجهون لقاعات الامتحان في اليوم الأول لامتحانات التوجيهي (9).JPG
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يقدم طلبة الثانوية العامة  في فلسطين اليوم السبت 10/6/2023 ، امتحان التربية الإسلامية ، ليكون هو الامتحان الثاني للفرع العلمي وباقي الأفرع الباقية ، وهو الثالث للفرع الأدبي والشرعي بعد تقدمهم لامتحانات اللغة العربية والورقة الثانية يوم الخميس الماضي .

وكانت وزارة التربية والتعليم،  أعلنت بدء امتحانات الثانوية العامة في فلسطين والخارج بمبحث اللغة العربية حيث تقدم أكثر من 87 ألف طالب وطالبة بينهم 38 ألفا من قطاع غزة .

وأعرب الطلبة عن ارتياحهم من تقديم مبحث اللغة العربية في اليوم الأول ، وسط تمنيات أن تكون باقي المباحث سهلة .
 

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