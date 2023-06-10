طلبة الثانوية العامة في فلسطين يقدمون امتحان التربية الإسلامية اليوم

يقدم طلبة الثانوية العامة في فلسطين اليوم السبت 10/6/2023 ، امتحان التربية الإسلامية ، ليكون هو الامتحان الثاني للفرع العلمي وباقي الأفرع الباقية ، وهو الثالث للفرع الأدبي والشرعي بعد تقدمهم لامتحانات اللغة العربية والورقة الثانية يوم الخميس الماضي .

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت بدء امتحانات الثانوية العامة في فلسطين والخارج بمبحث اللغة العربية حيث تقدم أكثر من 87 ألف طالب وطالبة بينهم 38 ألفا من قطاع غزة .

وأعرب الطلبة عن ارتياحهم من تقديم مبحث اللغة العربية في اليوم الأول ، وسط تمنيات أن تكون باقي المباحث سهلة .

