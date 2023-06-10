بالفيديو  محاضرات يومية في اليابان لتعليم الابتسام

يقدّم فصل دراسي في اليابان دروسًا لتعليم الناس كيفية الابتسام مجددًا بعد سنوات من ارتداء الكمامات خلال جائحة كورونا.

ويظهر في الفيديو كيف يقوم الطلاب بإجراء التجربة على جهاز لوحي للحصول على درجات لتقييم ابتسامتهم، وأي طالب يحصل على 80 نقطة وما فوق تعتبر ابتسامته جيدة.

وتبلغ تكلفة الجلسة الفردية التي تستغرق حوالي ساعة واحدة نحو 55 دولارًا، ولكن يشعر أولئك الذين يبحثون عن وظائف جديدة بأنّها تستحق العناء.

قال أحد الطلاب: "في ظل ظروف البحث عن عمل، هناك الكثير من الأشخاص يأتون للتقديم، لذا فإن الانطباع الأول مهم للغاية".