القوات الروسية تصد هجوماً للقوات الأوكرانية

أعلن أحد مسؤول عسكري موالي لروسيا في منطقة زابوريجيا أن القوات الروسية صدت محاولة جديدة للقوات الأوكرانية للهجوم على المقاطعة.

وأشار المسؤول العسكري، إلى أن القوات الروسية صدت ست محاولات هجومية سابقة للمقاطعة الجنوبية.

وبدوره، قال رئيس حركة "نحن مع روسيا" في زابوريجيا، فلاديمير روغوف، على حسابه في موقع تلغرام: "إن القوات الروسية صدت محاولة جديدة للقوات الأوكرانية للهجوم في مقاطعة زابوريجيا.

وقال روغوف: "مقاتلو الجيش الأوكراني بدأوا هجوما ليليا جديدا. جنودنا يستقبلونهم بالضيافة الروسية المعروفة بحماسها وإطلاق النيران المكثفة".

وتابع روغوف: "مهدت القوات الأوكرانية لهجومها بقصف عنيف باستخدام أسلحة ثقيلة، وفقا لما نقلته سبوتنيك عن المسؤول.

وكشف روغوف كيفية قيام القوات الأوكرانية بالهجوم، مشيرا إلى أنها قامت أولاً بإجراء إعدادات فنية، ثم بدأت بنقل الآليات المصفحة والقوات الحية إلى خط المواجهة لشن هجوم جديد.

كما أكد على أن كل شيء يشير إلى أن العمل الرئيسي اليوم سيكون في منطقة رابوتينو بمنطقة أوريخوف في مقاطعة زابوريجيا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال أمس الجمعة: "إن أوكرانيا بدأت هجوما كبيرا على الجيش الروسي لكنها فشلت في تحقيق أهدافها رغم احتدام القتال على مدى 3 أيام على الأقل.

وأضاف بوتين : "يمكننا القول إن الهجوم قد بدأ بالتأكيد. والدليل على ذلك هو استخدام الاحتياطي الاستراتيجي للجيش الأوكراني.. لم تحقق القوات الأوكرانية أهدافها في أي قطاع".

وأوضح بوتين أن القتال احتدم بشكل كبير في الأيام الثلاثة المنصرمة، لكن "العدو لم يحزر أي نجاح" في أي من المعارك.