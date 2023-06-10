ما هي علامات إصابة طفلك بالجفاف؟

مع دخول فصل الصيف وبدء اشتداد درجات الحرارة، ينصح الكثير من الأطباء الأمهات في هذه الأوقات بشكل دائم بضرورة مراقبة الأطفال خوفا من إصابتهم بنقص السوائل والجفاف.

وبحسب العديد من الأطباء فهناك العديد من العلامات التي تدل على إصابة الطفل بالجفاف ومن أهم هذه العلامات قد يشير التنفس بشكل أسرع من المعتاد إلى الجفاف، وفيما يلي أبرز هذه العلامات:

علامات إصابة طفلك بالجفاف

- قلة الدموع

إذا كان طفلك الصغير يبكي ولكن لا تفرز عينيه الدموع، فهذه علامة حمراء على أنه يحتاج إلى بعض السوائل

- العيون الغارقة

- يتنفسون أسرع من المعتاد

من الممكن أن يشير التنفس بشكل أسرع من المعتاد إلى الجفاف، كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى تسارع ضربات القلب.

ومع ارتفاع درجات الحرارة وتحسبا لأي موجات حر قادمة ينصح الآباء بضرورة المداومة على تقديم السوائل لأطفالهم وتجنيبهم أشعة الشمس الحارقة لا سيما خلال ساعات الذروة.

- الشفاه الجافة

- قلة التبول

بالنسبة للأطفال الذين ما زالوا يرتدون الحفاضات، فإن أقل من أربع حفاضات مبللة في اليوم قد تعني أن طفلك يعاني من الجفاف.

بالنسبة للأطفال الأكبر سنا، ستقل مرات دخولهم للمرحاض، أو قد تكون رائحة البول قوية ولونه داكنا.

- أيديهم وأقدامهم باردة

إذا كانت يدا طفلك وقدميه باردة على الرغم من الحرارة، فهذه علامة حمراء لوجود الجفاف.