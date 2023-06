نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 بين انتر ميلان ومانشستر سيتي.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم مساء اليوم السبت، صوب ملعب "أتاتورك الأولمبي" بمدينة إسطنبول التركية، لمتابعة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 بين مانشستر سيتي وانتر ميلان.

وسيدير المباراة النهائية حكم الساحة الدولي البولندي، شيمون مارتسينياك، البالغ من العمر 42 عاماً، ومن المقرر أن يطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش.

ويأمل فريق مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في تحقيق اللقب الأول في تاريخه على صعيد دوري الأبطال، بعد أن نجح في إقصاء البطل السابق والأكثر تتويجا باللقب، ريال مدريد الإسباني (14 لقبا)، من الدور نصف النهائي "للتشامبيونز ليغ".

في المقابل، يبحث انتر ميلان "النيراتزوري" بطل كأس إيطاليا، عن رابع ألقابه في دوري أبطال أوروبا، والأول منذ عام 2010.

وتأهل إنتر ميلان على حساب جاره اللدود ميلان، إثر تغلبه عليه ذهابا (2-0) وإياب بهدف وحيد على ملعب "جيوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو لمدينة ميلانو.

