بالفيديو مسيّرات انتحارية روسية تدمر قافلة عسكرية أوكرانية

أغارت طائرات روسية انتحارية مسيّرة، الليلة الماضية، على قافلة مركبات عسكرية أوكرانية في محور زابوروجيه، محققة إصابات مباشرة فيها ودمرتها بالكامل.

وأظهرت الفيديوهات، استهداف الطائرات المسيّرة الروسية، لقافلة عسكرية مكونة من شاحنتين وعربة من طراز "همفي" أمريكية الصنع بشكل مباشر.

وكانت في وقت سابق استهدفت طائرات روسية مسيرة من طراز "لانسيت"، عدة مركبات مدرعة أوكرانية، مُحققة إصابات مباشرة فيها.

جدير ذكره أن المسيّرات الروسية كانت محملة بقذائف من طراز "آر بي جي" مخترقة وحارقة للدروع، بحسب مصادر في الجيش الروسي.