بالفيديو نابلس: الاحتلال يقتحم بلدة بيتا ويستولي على تسجيلات كاميرات المُراقبة

أطلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم السبت 10 يونيو 2023، قنابل الغاز بكثافة تجاه الشبان وأجبرت عدداً من الأهالي على فتح محالهم التجارية لسحب تسجيلات كاميرات المراقبة خلال اقتحامها بلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في المنطقة، بأن قوة كبيرة من جنود الاحتلال معززة بالآليات العسكرية والأسلحة الثقيلة اقتحمت بلدة بيتا وأجبرت عدداً من الأهالي على فتح محالهم التجارية لسحب تسجيلات الكاميرات، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وخلال المواجهات، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة تجاه الشبان خلال اقتحامها للبلدة، لكن لم ترد معلومات عن وقوع إصابات بين المواطنين.