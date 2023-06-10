مقتل 13 شخصاً خلال اشتباكات في جنوب السودان

قتل 13 شخصاً وأصيب 20 آخرون، أمس الجمعة، خلال اشتباكات عرقية في مخيم للاجئين تابع للبعثة الأممية في جنوب السودان.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان لها: "إن الاشتباكات في جنوب السودان تسببت في اندلاع أعمال عنف عرقية، مشيرة إلى سقوط ما مجموعه 13 قتيلا و20 جريحاً".

وكان قتل، الخميس، فتى يبلغ 14 عاما من مجموعة الشلك العرقية طعنا في مخيم ملكال على بعد نحو 520 كيلومترا شمال العاصمة جوبا في ولاية أعالي النيل.

وقالت الوكالة الدولية: "إن مناخ انعدام الأمن هذا يعوق الأنشطة الإنسانية، لافتةً إلى تعليق عمليات نقل الجنوب سودانيين الفارين من الصراع في السودان من النقاط الحدودية نحو ملكال".

جدير ذكره أن جنوب السودان شهد حربا أهلية استمرت 5 سنوات، بين أنصار الرئيس سلفا كير والمعارض رياك مشار، وأسفرت عن مقتل نحو 400 ألف شخص ونزوح الملايين.