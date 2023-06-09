سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 10-6-2023

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 10 يونيو 2023، تشهد محركات البحث، وخصوصاً محرك جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عمليات بحث متزايدة عن سعر صرف الدولار في مصر، كما جاءت في تعاملات اليوم السبت 10 يونيو 2023، ويرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" اسعار الدولار في مصر بشكل يومي، حيث استقر سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه خلال تعاملات السبت 10 يونيو /حزيران 2023، مع استبعاد خفض قيمة الجنيه قبل سبتمبر المقبل .

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

واستقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

وحافظ الجنيه المصري في البنوك العاملة في السوق المصري على مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة .

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية استقر سعر الدولار مقابل الجنيه عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك cib

وحافظ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة

استقرت أسعار الدولار في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.