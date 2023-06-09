سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم السبت 10-6-2023، تزداد في هذه الساعات عمليات البحث عبر محرك جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى عن سعر صرف الدولار في سوريا بتعاملات اليوم، ويرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" في هذه المقالة سعر صرف الدولار في سوريا كما جاءت في تعاملات اليوم السبت 10يونيو 2023.

كم سعر الدولار في سوريا

وشهد سعر صرف الدولار استقراراً في سوريا اليوم السبت 1-6-2023، مع تطورات إيجابية بشأن عودة السياحة، حيث استقرت الليرة السورية لليوم الثالث على التوالي في مواجهة الدولار ، مع تطورات إيجابية على مستوي العلاقات السورية العربية، والتي من شأنها عودة السياحة والاستثمارات العربية في سوريا .

سعر الدولار مقابل الليرة في البنوك

وسجل متوسط سعر الدولار في البنوك السورية رسميا 6532 ليرة، وفقا لنشرة المصارف.

في حين سجل الدولار رسميا 8150 ليرة وفقا لنشرة الحوالات والصرافة.

سعر الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء

واستقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية في السوق السوداء عند مستويات 8900 ليرة للشراء و 9000 ليرة للبيع

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟

بحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي 890 ألف ليرة سورية.

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

وارتفع سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى مستوى 9580 ليرة للشراء و 9693 ليرة للبيع مقابل 9528 ليرة للشراء و 9640 ليرة للبيع أمس

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا

وبلغ سعر الليرة التركية اليوم في سوريا 377 ليرة للشراء 384 ليرة للبيع.