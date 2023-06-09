كم سعر غرام الذهب في مصر النهاردة السبت 10يونيو 2023؟ طالع أسعار الذهب في مصر

سعر غرام الذهب النهاردة السبت 10 يونيو 2023، يبحث الكثير من الأشخاص في مصر عن سعر الذهب مقابل الجنيه المصري، كما جاءت في تعاملات اليوم، ويرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب في مصر والعالم العربي بشكل يومي، وف هذه المقالة يرصد لكم أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 10-6-2023.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعاً في مصر، خلال تعاملات اليوم السبت 10يونيو/ حزيران، وسط حالة من الترقب لبيانات التضخم في مصر .

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

وسجل سعر غرام الذهب عيار 24 2669 جنيها للشراء و 2680 جنيها للبيع ، وفقا لمنصة غولد برايس توداي.

ويتم في مصر إضافة المصنعية والدمغة والضريبة على سعر الذهب، وتختلف من مكان لآخر.

كما بلع سعر غرام الذهب عيار 18 ليسجل 2001 جنيه للشراء و 2010 جنيهات للبيع

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر 2335 جنيها للشراء و 2345 جنيها للبيع

سعر أوقية الذهب اليوم في مصر

وارتفع سعر أوقية الذهب اليوم في مصر إلى مستوى 82.993 ألف جنيه للشراء و 83.348 ألف جنيها للبيع مقابل 83.170 ألف جنيه للشراء و83.526 ألف جنيه للبيع أمس.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

وسجل سعر الجنيه الذهب 18.680 ألف جنيه للشراء و18.760 ألف جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب من بي تي سي

وبلغ سعر الجنيه الذهب من بي تي سي نحو 20.420 ألف جنيه.

سعر سبيكة ذهب

وسجل سعر السبيكة الذهب عيار 24 من بي تي سي BTC نحو 58.080 ألف جنيه.