الجهاد الاسلامي ينعى الشهيد المسن اسماعيل عياد ويؤكد الاستمرار في طريق المقاومة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:30 م
09 يونيو 2023
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نعت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين مساء اليوم الجمعة الشهيد المسن اسماعيل عياد، الذي ارتقى متأثرًا بجراحه التي أصيب بها شرق مدينة غزة ، خلال "معركة ثأر الأحرار" في مايو الماضي.

وأكدت الحركة في بيان صادر عنها على استمرارها في طريق المقاومة والصمود والثبات حتى تحرير أرضه واستعادة مقدساته . 

بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم 

"ولا تحسبنَّ الذين قُتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياءٌ عند ربهم يُرزقون"

🔻 نعي الشهيد الحاج إسماعيل عياد

تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - محافظة غزة، الشهيد الحاج:  
    إسماعيل سلمان عياد
      " 75 عاماً" من حى الزيتون شرق مدينة غزة 

الذي ارتقى إلى العلا شهيداً – بإذن الله تعالى – متأثرًا بجراحه التي أصيب بها شرق مدينة غزة ، خلال "معركة ثأر الأحرار" في مايو الماضي.

كما تتقدم حركة الجهاد الإسلامي  في فلسطين بخالص التعازي لأسرة الشهيد إسماعيل عياد ولأبنائه وعموم عائلته ، سائلين العلي القدير أن يسكنه الفردوس الأعلى وأن يكتب له أجر الشهداء والصالحين . 

وتؤكد الحركة أن شعبنا ماضٍ في طريق المقاومة والصمود والثبات حتى تحرير أرضه واستعادة مقدساته . 

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - محافظة غزة 
الجمعة 20 ذي القعدة 1444هـ، 9 يونيو 2023م

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