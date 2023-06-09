الجهاد الاسلامي ينعى الشهيد المسن اسماعيل عياد ويؤكد الاستمرار في طريق المقاومة

نعت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين مساء اليوم الجمعة الشهيد المسن اسماعيل عياد، الذي ارتقى متأثرًا بجراحه التي أصيب بها شرق مدينة غزة ، خلال "معركة ثأر الأحرار" في مايو الماضي.
وأكدت الحركة في بيان صادر عنها على استمرارها في طريق المقاومة والصمود والثبات حتى تحرير أرضه واستعادة مقدساته .
بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم
"ولا تحسبنَّ الذين قُتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياءٌ عند ربهم يُرزقون"
🔻 نعي الشهيد الحاج إسماعيل عياد
تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - محافظة غزة، الشهيد الحاج:
إسماعيل سلمان عياد
" 75 عاماً" من حى الزيتون شرق مدينة غزة
الذي ارتقى إلى العلا شهيداً – بإذن الله تعالى – متأثرًا بجراحه التي أصيب بها شرق مدينة غزة ، خلال "معركة ثأر الأحرار" في مايو الماضي.
كما تتقدم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بخالص التعازي لأسرة الشهيد إسماعيل عياد ولأبنائه وعموم عائلته ، سائلين العلي القدير أن يسكنه الفردوس الأعلى وأن يكتب له أجر الشهداء والصالحين .
وتؤكد الحركة أن شعبنا ماضٍ في طريق المقاومة والصمود والثبات حتى تحرير أرضه واستعادة مقدساته .
حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - محافظة غزة
الجمعة 20 ذي القعدة 1444هـ، 9 يونيو 2023م