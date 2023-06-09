كم متوسط سعر الاضاحي في العالم العربي للعام 2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:43 م
09 يونيو 2023
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اسعار الأضاحي للعام 2023 في الدول العربية، ايام قليلة ويهل علينا عيد الاضحى المبارك 2023، ويستعد المسلمون في العالم العربي والاسلامي لشراء الاضاحي لكي يقومون بذبحها في عيد الاضحى وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، والأقارب.

اسعار الاضاحي في العالم العربي 2023

ويتساءل الكثير من الاشخاص في العالم العربي اعن اسعار الأضاحي لهذا العام 2023، ويزداد البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اسعار الاضاحي، في مختلف صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث العالمية، ومن بينها محرك جوجل، ولهذا السبب يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" متوسط اسعار الاضاحي في العالم العربي لعام 2023

اسعار الاضاحي 2023

وجاء سعر الاضاحي في العالم العربي خلال هذا العام 2023 كما يلي:

 فلسطين: 640 دولار
 قطر: 250 دولار
عُمان: 340 دولار
 البحرين: 130 دولار
 الأردن: 240 دولار 
 سوريا: 200 دولار
 الامارات: 217 دولار
 السودان: 120 دولار
 المغرب: 250 دولار
 تونس: 300 دولار
 الجزائر: 477 دولار
 العراق: 275 دولار

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