كم متوسط سعر الاضاحي في العالم العربي للعام 2023

اسعار الأضاحي للعام 2023 في الدول العربية، ايام قليلة ويهل علينا عيد الاضحى المبارك 2023، ويستعد المسلمون في العالم العربي والاسلامي لشراء الاضاحي لكي يقومون بذبحها في عيد الاضحى وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، والأقارب.

اسعار الاضاحي في العالم العربي 2023

ويتساءل الكثير من الاشخاص في العالم العربي اعن اسعار الأضاحي لهذا العام 2023، ويزداد البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اسعار الاضاحي، في مختلف صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث العالمية، ومن بينها محرك جوجل، ولهذا السبب يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" متوسط اسعار الاضاحي في العالم العربي لعام 2023

اسعار الاضاحي 2023

وجاء سعر الاضاحي في العالم العربي خلال هذا العام 2023 كما يلي:

فلسطين: 640 دولار

قطر: 250 دولار

عُمان: 340 دولار

البحرين: 130 دولار

الأردن: 240 دولار

سوريا: 200 دولار

الامارات: 217 دولار

السودان: 120 دولار

المغرب: 250 دولار

تونس: 300 دولار

الجزائر: 477 دولار

العراق: 275 دولار