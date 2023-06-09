كم متوسط سعر الاضاحي في العالم العربي للعام 2023

اسعار الأضاحي للعام 2023 في الدول العربية، ايام قليلة ويهل علينا عيد الاضحى المبارك 2023، ويستعد المسلمون في العالم العربي والاسلامي لشراء الاضاحي لكي يقومون بذبحها في عيد الاضحى وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، والأقارب.
اسعار الاضاحي في العالم العربي 2023
ويتساءل الكثير من الاشخاص في العالم العربي اعن اسعار الأضاحي لهذا العام 2023، ويزداد البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اسعار الاضاحي، في مختلف صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث العالمية، ومن بينها محرك جوجل، ولهذا السبب يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" متوسط اسعار الاضاحي في العالم العربي لعام 2023
اسعار الاضاحي 2023
وجاء سعر الاضاحي في العالم العربي خلال هذا العام 2023 كما يلي:
فلسطين: 640 دولار
قطر: 250 دولار
عُمان: 340 دولار
البحرين: 130 دولار
الأردن: 240 دولار
سوريا: 200 دولار
الامارات: 217 دولار
السودان: 120 دولار
المغرب: 250 دولار
تونس: 300 دولار
الجزائر: 477 دولار
العراق: 275 دولار