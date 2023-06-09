راصد جوي: درجات الحرارة تبدأ بالإنكسار اعتبارا من الليلة

توقع راصد جوي أن تبدأ درجات الحرارة بالإنكسار اعتبارا من الليلة، حيث تعودالأجواء الصيفية غدا السبت.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلًا في معظم المناطق نهاراً بارداً نسبياً في ساعات الليل فوق المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح حول معدلها العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

اما بعد غدٍ الأحد، فيكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلًا في معظم المناطق نهاراً بارداً نسبياً في ساعات الليل فوق المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها العام بقليل ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج

ويكون الجو الاثنين غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلًا في معظم المناطق نهاراً بارداً نسبياً في ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى ادنى من معدلها العام بقليل ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .