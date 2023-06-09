تحميل مجاني كتاب عظائم الدهور لابي علي الدبيزي pdf 

تحميل كتاب عظائم الدهور لابي علي الدبيزي pdf ، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، تحميل كتاب عظائم الدهور لابي علي الدبيزي والذي يبحث عنه الملايين من الأشخاص ، الامر الذي دفع فريق فلسطين اليوم إلى كتابة هذه المقالة التي توضح لكم تفاصيل هذه الكتاب.

نبذة عن كتاب عظائم الدهور

يتناول الكتاب الحديث عن أمر خطير جداً، ومشابه بشكل كبير للوقت الحالي من انتشار مرض كورونا المستجد، فيتناول الكتاب الحديث عن فترة القرون العشرين والعشرين، حيث يجتاح الدنيا كورون فيقوم بموت الناس بكبارهم ويبقي على حياة صغارهم، ويخشاه الأقوياء ولا يتعافى منه الضعفاء، تحميل كتاب عظائم الدهور لابي علي الدبيزي كما أنه يفتك بساكني القصور والملوك والأمراء والحكام ولا يسلم منه ولاة الأمور ويتطاير بينهم مثل الكرات ويلتهم الحلقوم والرئات، وهذا الاقتباس كما تلاحظون يطابق بشكل كبير الواقع الذي نعيشه من انتشار مرض كورونا ومهاجمته الجهاز التنفسي، وأنه يهاجم كبار السن بشكل خاص وأعداد الوفيات من كبار السن في ازدياد، ونلاحظ بأنه لا يصيب الأطفال كما جاء ذكره في الكتاب.

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