تحميل كتاب ليطمئن قلبي للمؤلف أدهم الشرقاوي مجاني PDF، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية التفاصيل الكاملة عن كتاب ليطمئن قلبي والذي تناول فيها عن رواية هادئة ترمي إيقاعًا سلساً للقارئ يغوص فيه باستمتاع بعد أن تقدم له أوجها مختلفة للحياة، ليحكي لنا ما رافقه من أقدار، شخصيات عدة تسرد على لسان الكاتب تفاصيل الحيرة والدهشة والتيه ترمي بالثقل وتنتشل الإجابات، لذلك قرر فريقنا أن يقدم تحميل كتاب ليطمئن قلبي للمؤلف أدهم الشرقاوي مجاني PDF

نبذة عن كتاب ليطمئن قلبي

وتتنازل محتويات كتاب ليطمئن قلبي حول ورقة خُط عليها شاب أحلامه وعلاقته بحبيبته الذي جمع بينهما القدر الحافلة أين يلملم شُتات الأقدار وتتمركز الحكايات، ما بين أعين ناطقة بمعاناتها، وبين كلام يستر الألم العاطفي لصاحبه، وتفاصيل تتوارى في خضم العبور والمضي المستمر، فما تراها تحمل الرسالة، الحافلة، الحياة؟.

وتدور الرواية عن أرض كبيرة يتحاور فيها البطل مع حبيبته، ويسبر أغواره على بياضها، يُفضى بمكونه، ويحاول إيجاد خط ثابت لعواطفه، الرسالة المخطوطة سبيله لبعث علاقته بحبيبته ورسم تفاصيلها الساكنة فيه، بيد أن الشاب التفت برسالته ليدس مصائر أخرى، فالتفت إلى ركاب الحافلة، وما تحمله جفونهم من ثقل، وظلالهم من خفة، وكيف كل نفس منهم تحاول جاهدة الوصول إلى الاطمئنان عبر رحلة طويلة من الأسى العميق، والفرح العابر.





الكل في الحافلة يحمل حكاية، حكاية لها بعداً إنسانياً قد نغفل عنه لأننا مثقلين بهمومنا الشخصية، روايات داخل روايات، بكاء مكتوب، وقلق دفين، وتوتر مُتصاعد، وبسمات ملغمة كبئر ، يمضي نحوها الكاتب ليقدمها للقارئ شاهداً على الإنسان.

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