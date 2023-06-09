"فدائي الصالات" يكتسح موريتانيا بسباعية وينتظر لقاء الحسم أمام مصر

حقق منتخبنا الوطني لكرة قدم الصالات، اليوم الجمعة، فوزا كبيرا على منتخب موريتانيا، بسبعة أهداف مقابل أربعة، في ثاني مباريات الفدائي ضمن المجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب المقامة في مدينة جدة السعودية.

وعوّض "الفدائي" خسارته الثقيلة في المباراة الأولى أمام العراق بستة أهداف دون رد، ليحصد أول 3 نقاط له، حيث ينتظر لقاء الحسم والصعود أمام المنتخب المصري يوم الأحد المقبل.

بدأ منتخبنا الشوط الأول بضغط كبير على المرمى الموريتاني بغية إحراز هدف التقدم والذي كان قريبا في ظل الفرص السهلة التي أضاعها لاعبوه.

وتناوب الثلاثي عدنان سلوم ومحمد حبوس ورشيد شواهنة في إهدار الفرص تواليا في ظل تراجع المنتخب الموريتاني.

سيطرة "الفدائي" استمرت خلال مجريات الشوط الأول، ومن هجمة منظمة قادها قائد المنتخب محمد أحمد الذي مرر الكرة للمتألق محمد حبوس لتصل الكرة للمهاجم عدنان سلوم الذي نجح في تسجيل الهدف الأول.

حاول "الفدائي" تعزيز النتيجة لصالحه بعد نزول صاحب المهارة عماد فحجان، وكاد أن يسجل الهدف الثاني في أكثر من مناسبة، إلا أن التركيز في الشق الهجومي غاب عن اللاعبين وسط إهدار جملة من الفرص الحقيقية.

تراجع منتخبنا في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، في ظل محاولات المنتخب الموريتاني التي تصدى لها حارس "الفدائي" علي الحواجري، لينجح الموريتانيون في إدراك التعادل في الثانية الأخيرة من الشوط الأول بهدف مباغت سجله ياخويا سيلا.

وفي الشوط الثاني، فرض "الفدائي" سيطرة مطلقة على المباراة، ونجح في تسجيل الهدف الثاني عبر رشيد شواهنة بعد أن استقبل تمريرة محمد أحمد، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثالث بهدية قدمها أفضل لاعبي الفدائي محمد حبوس.

وتوّج حبوس مجهوده الكبير بالهدف الرابع من مهارة فردية تجاوز خلالها أكثر من لاعب ووضعها بسهولة في شباك موريتانيا.

واصل "الفدائي" ضغطه المتقدم، وسجل الهدف الخامس عبر البديل عماد فحجان، قبل أن يعزّز المتألق حبوس النتيجة لمنتخبنا بالهدف السادس والثاني له في اللقاء، فيما أحرز شواهنة الهدف السابع للفدائي والثالث له.

وتمكن المنتخب الموريتاني من تقليص النتيجة عبر محمد ودادي الذي سجل 3 أهداف متتالية في الدقائق الأخيرة، لكن المباراة انتهت بفوز "الفدائي" بسبعة أهداف مقابل أربعة.

وحصد المتألق محمد حبوس جائزة أفضل لاعب في المباراة.