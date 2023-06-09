إصابات بالاختناق بين اللبنانيين إثر قمع الاحتلال مسيرة بكفر شوبا

أصيب عشرات اللبنانيين بالاختناق، بالغاز السام المسيل للدموع، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة تلال كفر شوبا المحتلة في الجنوب اللبناني.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن جنود الاحتلال أطلقوا وابلا من الغاز السام، صوب أهالي كفر شوبا الذين خرجوا في مسيرة، اليوم الجمعة، احتجاجا على عمليات تجريف أراضيهم من قبل جرافات الاحتلال، ووضع أسلاك شائكة في المنطقة، ما أدى لإصابة العشرات منهم بالاختناق.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية، بأن شبانا لبنانيين أزالوا الأسلاك الشائكة التي وضعها الاحتلال الإسرائيلي، وردموا نفقًا أقامه في المنطقة، مرددين الهتافات الغاضبة والمنددة بالاحتلال.