هبوط حاد على سعر الدولار مقابل الشيكل "الإسرائيلي"..!

سجَّل الدولار الأمريكي هبوطًا حادًا، بعد ظهر اليوم الجمعة، مقابل الشيكل "الإسرائيلي".

ووصل سعر صرف الدولار مقابل الشيكل إلى 3.59 شواكل، وفق شاشات التداول.

وتراجع الدولار في معاملات اليوم، متأثرا بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية بعدما رفعت زيادة في عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة الآمال بقرب وصول أسعار الفائدة الأميركية إلى ذروتها مع تحول التركيز إلى اجتماعات بنوك مركزية كبرى تعقد خلال أيام.

وأظهرت بيانات أمس الخميس، ارتفاع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة إلى أعلى مستوى في أكثر من عام ونصف العام الأسبوع الماضي، رغم أن عمليات تسريح العاملين لم تتسارع على الأرجح لأن البيانات شملت عطلة رسمية ربما أدت لبعض التقلبات.