عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مدن الضفة المحتلة

أصيب عدد من المواطنين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في مدن الضفة المحتلة.

ففي نابلس، اندلعت مواجهات أسفرت عن إصابة 13 مواطنًا بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السامة في بيت دجن.

إلى ذلك، أصيب 3 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، والعشرات بالاختناق، خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في كفر قدوم شرق قلقيلية.

وقالت مصادر محلية، إن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة الأسبوعية، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها ثلاثة مواطنين بالرصاص والعشرات بالاختناق، عولجوا ميدانيا.

وفي بلدة بيت أمر، بالخليل، أصيب مواطنان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال "الإسرائيلي".

وحسب المصادر المحلية، فقد أصيب شابين بالرصاص المعدني، والعشرات بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال مواجهات عنيفة شهدتها منطقة عصيدة في بيت أمر، عقب قيام جنود الاحتلال بإغلاق مدخل البلدة، ومنع مرور جنازة مواطن عبرها.

وقالت إن جنود الاحتلال اقتحموا المنطقة وأطلقوا الرصاص المعدني، وقنابل الصوت وعشرات قنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة أربعيني برصاصة معدنية في القدم، وشاب آخر أسفل الظهر.

كما وأصيب العشرات بحالات اختناق بسبب كثافة الغاز السام، الذي أطلقه جنود الاحتلال تجاه منازل المواطنين.