الرئيس عباس يزور الصين الثلاثاء المقبل

من المقرر أن يقوم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بزيارة دولية رسمية تستمر ثلاثة أيام إلى جمهورية الصين الشعبية، في الفترة ما بين 13-16 حزيران/ يونيو الجاري، تلبية لدعوة كريمة من الرئيس الصيني شي جي بينغ.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها، اليوم الجمعة: "إن هذه الزيارة تأتي لمناسبة مرور 35 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين، وفي إطار حرص القيادتين الفلسطينية والصينية على تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية القوية في المجالات كافة".

وأضافت الرئاسة: "يبحث الرئيس عباس خلال الزيارة ولقاء الرئيس الصيني شي جي بينغ، تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرأي بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأشارت، إلى أنه سيتخلل برنامج الزيارة، استقبال رسمي واجتماع ثنائي بين الرئيسين والوفدين المرافقين لهما، وسيتم توقيع عدد من الاتفاقيات، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع رئيس الوزراء ورئيس البرلمان الصيني.