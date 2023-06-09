الجيش اللبناني يستنفر على الحدود بعد اعتداء الاحتلال على أهالي كفر شوبا

استفرت قوات الجيش اللبناني، اليوم الجمعة 9-6-2023، على الحدود بعد اعتداء قوات الاحتلال على أهالي كفر شوبا.

وأفادت قناة الميادين، بأن أهالي بلدة كفرشوبا رشقوا قوات الاحتلال وآلياته بالحجارة قرب كفر شوبا بالحجارة، فيما أصيب مواطن لبناني بقنبلة غاز مسيلة للدموع أطلقها جنود الاحتلال على أهالي البلدة خلال المواجهات.

وقامت قوات الاحتلال باستقدام دبابة ميركافا خلال المواجهات مع أهالي بلدة كفرشوبا.

وذكرت الميادين: "الجيش اللبناني يوجه أسلحته تجاه قوات الاحتلال في نقطة كفرشوبا والاستنفار المتبادل على بعد أمتار وقوات الاحتلال تستقدم تعزيزات من جنودها من موقع السماقة المحتل إلى نقطة التوتر".

وكان قد أزال شبان، صباح اليوم الجمعة 9-6-2023، أسلاكاً شائكة وضعها جيش الاحتلال قرب الحدود مع فلسطين المحتلة جنوب لبنان.

وأفادت مصادر صحفية، بأن شباناً من منطقة كفر شوبا المحتلة جنوب لبنان أزالوا أسلاكاً شائكة وضعها جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، كما دمروا نفقاً أقامه جيش الاحتلال في المنطقة.