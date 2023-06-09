بالصور صحيفة عبرية تكشف أهداف مناورة "اللكمة القاضية"..!

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الجمعة 9-6-2023، أهداف مناورة اللكمة القاضية التي أجراها جيش الاحتلال خلال الأسبوعين الأخيرين.

وبدوره، قال رون بن يشاي محلل الشؤون العسكرية في صحيفة يديعوت احرونوت :"الهدف من مناورة "اللكمة القاضية" هو التعلم من أخطاء روسيا في الحرب في اوكرانيا، وردع ايران وحزب لله".على حد قوله.

وأضاف بن يشاي: "كما تهدف المناورة للضغط على الولايات المتحدة من أجل دعوة نتنياهو إلى البيت الأبيض ومنعها من التوقيع على الاتفاق النووي الجديد مع ايران ".

وكانت انتهت أمس مناورة (الضربة القاضية) التي أجراها جيش العدو الإسرائيلي لمحاكاة حرب متعددت الجبهات تبدأ بضربة جوية للدفاعات الايرانية، يليها ضرب المنشآت النووية الايرانية، وتعرض الكيان لرد من عدة جبهات.

وخلال المناورة وقعت عملية على الحدود المصرية قتل فيها 3 جنود من جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، إضافة إلى عملية اطلاق نار وقعت في الضفة الغربية واسفرت عن مقتل مستوطنين .

جدير ذكره أنه في الأيام الأخيرة، وبعد الرعب الشديد الذي عاشه سكان الكيان بعد المناورة متعددة الساحات عاد قادة جيش الاحتلال لطمأنة الجمهور الصهيوني أنه لا يوجد نية لدى ايران لتطوير سلاح نووي قريب، وانما تسعى للضغط على الولايات المتحدة لرفع العقوبات، ولا نية لـ"حزب الله" أو "المقاومة في غزة" أوسوريا لمهاجمة "إسرائيل". على حد زعمهم.











