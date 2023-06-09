استشهاد مواطن متأثرًا بإصابته خلال العدوان "الإسرائيلي" الأخير على غزة

استُشهد مواطن، صباح اليوم الجمعة 9-6-2023، متأثرًا بإصابته في العدوان "الإسرائيلي" الأخير على غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد المواطن إسماعيل سلمان عياد، من حي الزيتون جنوب مدينة غزة، متأثرًا بإصابته خلال العدوان "الإسرائيلي" الأخير على قطاع غزة.

وخاضت المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين معركة "ثأر الأحرار" رداً على اغتيال الاحتلال الصهيوني ثلة من قادة سرايا القدس في قطاع غزة، وهم القائد جهاد الغنام، والقائد خليل البهتيني، والقائد طارق عز الدين، حيث طالت صواريخ السرايا وسط الكيان وخاصة مدينتي "تل أبيب" والقدس المحتلة؛ ما أدى لوقوع قتلى وإصابات ودمار لدى الاحتلال.