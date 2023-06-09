إضراب عام في الداخل المحتل احتجاجا على جرائم القتل بالمجتمع العربي

يشهد المجتمع العربي في الداخل المحتل عام 48، اليوم الجمعة 9-6-2023، إضراباً عاماً وشاملاً احتجاجا على جرائم القتل المستشرية.

وقد بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في الداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري 2023 ولغاية اليوم 92 قتيلا، بينهم 6 نساء وطفلان، والمئات من المصابين بجروح متفاوتة، إلى جانب تدمير مئات العائلات.

وبدورها، أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل المحتل، الإضراب العام في المجتمع العربي، اليوم.

كما دعت لجنة المتابعة، إلى التظاهر في البلدات العربية يومي الجمعة والسبت، وذلك في أعقاب الجريمة التي ارتكبت، الخميس، في يافة الناصرة وأسفرت عن مقتل 5 أشخاص، كما قُتل شاب في كفر قاسم بالاخل المحتل.

ودعت "المتابعة" إلى تنظيم مُظاهرات ووقفات احتجاجية في كافة المدن والقرى العربية، وحذّرت من "استغلال استفحال الجريمة لأهداف سياسية سلطوية، مثل إدخال (الشاباك) في شؤون المجتمع العربي تحت غطاء معالجة الجريمة".

وقال رئيس لجنة العمل الشعبي في لجنة المتابعة العليا، يوسف طاطور: "التزامًا بقرارات لجنة المتابعة العليا، وفي ظل هذه الظروف العصيبة التي يعيشها مجتمعنا العربي في ظل استفحال الجريمة والعنف وتوغل عصابات الإجرام المنظم بيننا التي تستمر في حصاد المزيد من الأرواح، أدعو لإقرار وتنظيم نشاطات ووقفات وتظاهرات حاشدة في البلدات والمفارق للمطالبة بوقف شلال الدم ومسلسل الجرائم المستمر، وتحميل المؤسسة المسؤولية".

وطالب طاطور بتوجيه إصبع الاتهام لشرطة الاحتلال "الإسرائيلية" التي تترك المجتمع العربي ينزف وسط تواطؤ تام مع منظمات الجريمة واسترخاص للدم العربي وحياة المواطنين العرب".

ومن ناحيتها، أعلنت اللجان الشعبية في اللد والناصرة وطمرة وشفاعمرو وكابول ونحف بالداخل المحتل، عن تنظيم تظاهرات ووقفات احتجاجية ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة، اليوم الجمعة، كما ستنظم تظاهرات ووقفات إضافية في بلدات أخرى، غدا السبت.