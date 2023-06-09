بعد الإفراج عن الأسير "المصري"

190 أسيراً من قطاع غزة يقبعون في سجون الاحتلال

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:29 ص
09 يونيو 2023
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أكد المختص في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، اليوم الجمعة 9-6-2023، أنه لا زال 190 أسيرا من قطاع غزة يقبعون في سجون الاحتلال، بعد الإفراج عن الأسير يسري المصري، أمس.

وقال فروانة: "(190) أسيرا من قطاع غزة في سجون الاحتلال الاسرائيلي؛ أقدمهم الأسير ضياء الاغا المعتقل منذ 31عاما، ويُعتبر "عميد أسرى قطاع غزة".

وكانت أفادت مؤســـسـة مهجة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى، أمس الخميس8/6/2023م، أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفرجت عن الأسير يسري عطية محمد المصري (40 عامًا) من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 20 عامًا.

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