190 أسيراً من قطاع غزة يقبعون في سجون الاحتلال

أكد المختص في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، اليوم الجمعة 9-6-2023، أنه لا زال 190 أسيرا من قطاع غزة يقبعون في سجون الاحتلال، بعد الإفراج عن الأسير يسري المصري، أمس.

وقال فروانة: "(190) أسيرا من قطاع غزة في سجون الاحتلال الاسرائيلي؛ أقدمهم الأسير ضياء الاغا المعتقل منذ 31عاما، ويُعتبر "عميد أسرى قطاع غزة".

وكانت أفادت مؤســـسـة مهجة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى، أمس الخميس8/6/2023م، أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفرجت عن الأسير يسري عطية محمد المصري (40 عامًا) من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 20 عامًا.