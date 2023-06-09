البنتاغون يعتزم الإعلان عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

أفادت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية ، بأن البنتاغون يستعد للإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة أكثر من ملياري دولار.

وذكرت بلومبيرغ، نقلاً عن مصادر في إدارة البيت الأبيض، أن الإعلان عن المساعدات التي ستخصص ضمن برنامج "مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا"، قد يتم اليوم الجمعة.

ووفقاً للمصادر، فإن حزمة المساعدات ستهدف إلى تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية، وستتضمن أنظمة "هوك" الصاروخية والصواريخ لها، وكذلك نوعين من صواريخ متطورة لأنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي.

جدير ذكره أن حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا قد بلغ أكثر من 35 مليار دولار منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022.