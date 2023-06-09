الاحتلال يخطر بالاستيلاء على 96 دونماً غرب سلفيت

أخطرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء أمس الخميس، بلدية الزاوية غرب سلفيت بالضفة المحتلة، بالاستيلاء على 96 دونماً من أراضيها الواقعة خلف جدار الفصل العنصري.

وقال رئيس بلدية الزاوية محمد رداد: "إنه تم تسلم إخطاراً عسكرياً "إسرائيلياً" يتضمن قراراً بـالاستيلاء على 96 دونما من أراضي المواطنين بمنطقة "خلة أبو زيتونة" الواقعة خلف جدار الفصل والتوسع العنصري".

وأضاف رداد: "الأراضي الواقعة خلف الجدار والتي تقدّر مساحتها أكثر من 8 آلاف دونم، باتت تحت سيطرة الاحتلال "الإسرائيلي" لصالح الاستيطان والمستوطنين، في ظل الاخطارات المتتالية للمواطنين.

من جانبه، شدد محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل، على أهمية مواجهة هذا القرار بكافة الوسائل والإمكانيات المتاحة، داعيا الأهالي والمزارعين لتوفير الأوراق الثبوتية بالتنسيق مع المجلس البلدي والمؤسسات الرسمية المختصة .

واكد المحافظ أن الاحتلال "الاسرائيلي" يسعى من خلال قراراته التهويدية إلى إفراغ الأرض من أصحابها وتحويلها الى تكتلات استيطانية وفرض سياسة أمر واقع لتبديد الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة المستقلة.