بالفيديو قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين وتحرق محولاً للكهرباء

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة 9-6-2023، مدينة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، وأحرقت محول للكهرباء وسط مواجهات واشتباكات عنيفة مع المقاومين والشبان.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وسط إطلاق القنابل الصوتية والأعيرة النارية، ما أدى إلى اندلاع حريق بأحد محولات الكهرباء إثر استهدافه من قبل قوات الاحتلال.

ومنعت قوات الاحتلال الدفاع المدني من الوصول إلى الحريق، كما ألحقت خرابا في أحد المحلات التجارية في محيط دوار الداخلية، وسط اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال

وخلال اقتحام قوات الاحتلال المدينة، استهدف مقاومون قوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة، ما أدى لتراجعها وانسحابها.

كما ألقى الشبان باتجاه آليات الاحتلال الحجارة والعبوات محلية الصنع؛ بهدف منع تقدم قوات الاحتلال داخل مدينة جنين.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري ونصب الكمائن والحواجز في محيط قرى وبلدات مدينة جنين.

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