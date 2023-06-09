إصابة جندي "إسرائيلي" في عملية طعن شمال غرب رام الله

ذكرت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الجمعة 9-6-2023، إصابة جندي "إسرائيلي" جراء عملية طعن عند حاجز "رنتيس" شمال غرب رام الله بالضفة المحتلة.

وقالت صحيفة معاريف العبرية: "تم إصابة جندي "إسرائيلي" بجروح في عملية طعن عند حاجز "رنتيس" قرب رام الله، زاعمة إطلاق النار على المنفذ".

ويُشار إلى أنه تزايدت عمليات إطلاق النار التي ينفذها مقاومون في الأيام والأسابيع الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة، في ظل االهجمة الصهيونية الشرسة على الفلسطينيين بالضفة.

وكان أسقط مقاومون من سرايا القدس- كتيبة جنين، مساء أمس الخميس 8-6-2023، طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال "الإسرائيلي" أثناء تحليقها في أجواء مخيم جنين بالضفة المحتلة.

وقالت سرايا القدس - كتيبة جنين في بيان مقتضب: "تمكن مجاهدونا من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال في أجواء مخيم جنين، ويقوم مهندسونا بالتعامل معها، واستخراج معلومات مهمة وحساسة تخص قوات الاحتلال منها.