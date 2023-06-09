أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة اليوم الجمعة 9-6-2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:55 ص
09 يونيو 2023
أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة.jpg
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حافظت أسعار العديد من أصناف الخضروات في الأسواق بقطاع غزة، اليوم الجمعة 9-6-2023، على ثبات أسعارها وخاصة الخيار والبندورة، فيما واصل البيض انفاضه.

ونحرص دوما في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كافة التحديثات المتعلقة بأسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بقطاع غزة، وهي من السلع والمنتجات المهمة للمواطنين.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة، اليوم الجمعة 9-6-2023، كما يلي:

 

الرقم الصنف سعر الكيلو بالشيكل
1 طماطم 1.7
2 خيار 2.5
3 بطاطس 2
4 كوسا 2.5
5 باذنجان 1.7
6 فلفل 4
7 جزر 1.5
8 ثوم 6
9 ملفوف 4
10 زهرة 5
11 قرع 3
12 ليمون 2.5
13 ملوخية 1.7
14 فصوليا 4
15 بصل 2
16 بيض 12
17 دجاج 12
18 لحمة 45

 

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