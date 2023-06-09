حافظت أسعار العديد من أصناف الخضروات في الأسواق بقطاع غزة، اليوم الجمعة 9-6-2023، على ثبات أسعارها وخاصة الخيار والبندورة، فيما واصل البيض انفاضه.

ونحرص دوما في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كافة التحديثات المتعلقة بأسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بقطاع غزة، وهي من السلع والمنتجات المهمة للمواطنين.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة، اليوم الجمعة 9-6-2023، كما يلي: