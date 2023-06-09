أسعار صرف الدولار وباقي العملات في الأسواق اليوم الجمعة 9-6-2023

جاءت أسعار صرف الدولار وباقي العملات الرئيسية المتداولة في الأسواق المحلية، صباح اليوم الجمعة 9-6-2023، دون تغير حيث بقيت الأسعار عند مستوى الانخفاض الذي شهده الدولار أمس الخميس.

وحرصنا منا في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نقدم لكم كافة التغييرات التي تطرأ على أسعار الدولار وباقي العملات، وأي تحديث على هذه الأسعار لأهميتها لشريحة كبيرة من المتابعين وخاصة من التجار والمستثمرين.

وجاءت أسعار صرف الدولار وباقي العملات اليوم الجمعة 9-6-2023، كما يلي:

- سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 65: 3

- سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.13

- سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 3.94

- سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0.12