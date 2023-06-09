الطقس: أجواء خماسينية وسقوط أمطار في بعض المناطق

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الجمعة 2023-06-09، أن تكون الأجواء خماسينية حارة الى شديدة الحرارة وجافة ومغبرة أحيانا، و يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية ويحتمل في ساعات المساء سقوط امطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائم جزئياً وبارد نسبياً خاصة في المناطق الجبلية ويحتمل سقوط امطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

السبت: 2023-06-10

يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلًا في معظم المناطق نهاراً بارداً نسبياً في ساعات الليل فوق المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.