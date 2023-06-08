سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الجمعة 9-6-2023، حيث يرفق لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة اللبناني على سعر الدولار اليوم الجمعة في لبنان لحظة بلحظة، وخاصة سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الامريكي، لذلك قررنا أن نخصص لكم هذه المقالة لتعرف على سعر الدولار اليوم الجمعة في لبنان لحظة بلحظة، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل اللبنانية الرسمية والغير رسمية، فقد ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة، في تعاملات اليوم الجمعة 2 يونيو 2023، في السوق الموازية "غير الرسمية".

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الجمعة 9-6-2023