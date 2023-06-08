كيف جاء سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الجمعة 9-6-2023

سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الجمعة 9-6-2023 ، وعلى العديد من محركات البحث لا سيما على جوجل الشهير يبحث ما يقرب الالف شخص من السورين بالعديد من المحافظات حيث سارع فريق فلسطين اليوم الاخباري في نقل تفاصيل هذه المقالة التي نوضح من خلالها أسعار الذهب في سوريا بجميع العيارات وكل ما عليكم الان هو الاستمرار في قراءة ما يلي .

سعر الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 7-6-2022

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة الأسعار الجديدة ، حيث جاءت على النحو الآتي: سعر الذهب في دمشق اليوم عيار 21 ، شراء: 496,000، ومبيع: 502,000 ووصل في الإغلاق السابق عند : 501,000 ليرة.

سعر الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء: 496,000 ، مبيع: 502,000 كما ووصل في الإغلاق السابق عند: 501,000 ليرة .

سعر الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء: 493,000 ، مبيع: 496,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند ، 496,000 ليرة .

سعر الذهب في الحسكة عيار 21 اليوم ، شراء: 491,000 ، مبيع: 494,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند: 494,000 ليرة.

ونريد ان ننوه إلى هذه الاسعار تختلف من محال لآخر باختلاف نسبي.

اسعار الذهب في سوريا لحظة بلحظة

أسعار الذهب في سوريا اليوم عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو الآتي :

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24 بلغ عند مستوى بيع 554,286 وشراء 553,143 ليرة .

سعر عيار 22 بلغ عند مستوى بيع 508,095 وشراء 507,048 ليرة .

سعر عيار 21 بلغ عند مستوى بيع 485,000 وشراء 484,000 ليرة .

سعر عيار 18 بلغ عند مستوى بيع 415,714 وشراء 414,857 ليرة .

سعر عيار 14 بلغ عند مستوى بيع 323,333 وشراء 322,667 ليرة .

سعر عيار 12 بلغ عند مستوى بيع 277,143 وشراء 276,571 ليرة .

سعر الاونصة بلغ عند مستوى بيع 17,238,286 وشراء 17,202,743 ليرة .

سعر الجنيه الذهب بلغ عند مستوى بيع 3,880,000 وشراء 3,872,000 ليرة .

سعر الكيلو بلغ عند مستوى بيع 554,285,714 وشراء 553,142,857 ليرة .

وفي نهاية المقالة التي شرحنا فيها تفاصيل سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الجمعة 9-6-2023 نتمنى ن تكون قد نالت اعجابكم .