تعادل سلبي بين منتخبنا الأولمبي ونظيره الأردني استعدادا لبطولة غرب آسيا

تعادل منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم مع نظيره الأردني، بدون أهداف، في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء اليوم الخميس، وذلك في إطار استعداداتهما للمشاركة في بطولة غرب آسيا لكرة القدم المقررة في العراق بالفترة من 12 إلى 20 حزيران الجاري.

وتأتي المباراة في إطار المعسكر التدريبي الذي يخوضه منتخبنا الوطني الأولمبي في الأردن تحت إشراف المدرب إيهاب أبو جزر، قبل التوجه إلى العراق.

واعتمد أبو جزر في تشكيلة المنتخب على المجموعة الأساسية التي خاضت لقاء الأردن الأخير قبل أسبوعين في بيت لحم وحسمه الأولمبي الأردني بهدفين لهدف. كما اختار 5 لاعبين من قطاع غزة، لم يتمكنوا من الانضمام لتجمع المنتخب السابق في الضفة الغربية، وهم: خالد النبريص، أحمد كلاب، عمرو رزق، إبراهيم أبو عمير، ومهند حسنين.

وأوقعت قرعة بطولة غرب آسيا تحت 23 عاما منتخبنا الأولمبي في المجموعة الثانية التي تضم إيران وسوريا. وضمت المجموعة الأولى: العراق المستضيف، والأردن، والإمارات، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات: لبنان، واليمن، وعمان.

ويقضي نظام البطولة بتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل صاحب مركز ثاني من المجموعات الثلاث.