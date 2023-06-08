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تفاصيل الخبر
بالفيديو
حفل تقديم النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعبًا للإتحاد
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:25 م
08 يونيو 2023
حفل تقديم النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعبًا للإتحاد
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