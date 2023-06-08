بالفيديو حفل تقديم النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعبًا للإتحاد

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:25 م
08 يونيو 2023
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حفل تقديم النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعبًا للإتحاد

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