قوات الاحتلال تداهم زنازين الأسرى الفلسطينيين في سجن "إيشيل"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:24 م
08 يونيو 2023
القوات الاسرائيلية تداهم سجن إيشيل
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داهمت قوات خاصة تابعة مصلحة السجون الإسرائيلية، اليوم الخميس، زنازين الأسرى الفلسطينيين في سجن "إيشيل" ببئر السبع جنوب فلسطين المحتلة.

وقامت قوات الاحتلال في الاعتداء على الاسرى بطريقة وحشية، عقب عملية الاقتحام.

القوات الاسرائيلية تداهم السجون اليوم 2023

ويوم أمس الأربعاء، قرر وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، حرمان الأسرى الفلسطينيين من الحصول على علاج للأسنان مجانًا.

ووفق للقناة العبرية السابعة، فإن كل أسير يريد الحصول على علاج للأسنان سيكون من أمواله الخاصة.

وبينت القناة العبرية، أن القرار يسمح بعلاج الأسنان على النفقة الشخصية للأسرى وليس مجانًا بحجة أن ذلك يكلف الحكومة الإسرائيلية مئات الملايين من الشواكل سنويًا.

ويتضمن القرار عمليات خلع الأسنان وفحصها، والفحص الدوري، وصورة البانوراما.

وعلق بن غفير بالقول: ببطء سنغير الظروف ونلغي امتيازات "الإرهابيين"، ولا يوجد قانون لمنحهم امتيازات غير عادية.

يشار إلى أن الحركة الأسيرة ابرمت اتفاق مع ادارة مصلحة السجون في مارس 2023 الماضي، يقضي بوقف الإجراءات العقابية والتعسفية بحق الأسرى.

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