اسئلة ونماذج عن امتحان اللغة الإنجليزية السابقة التوجيهي في فلسطين 2021 – 2022 - التوقعات

نماذج واسئلة عن امتحان اللغة الإنجليزية السابقة للثانوية العامة التوجيهي في فلسطين 2021 – 2022 ، وسجل محرك جوجل الشهير عمليات بحث واسعة من قبل مئات الالاف من الطلبة في قطاع غزة والضفة الغربية وأيضا في مدينة القدس من أجل الوصول إلى هذه النماذج على اعتبار معرفة طبيعة الأسئلة والتوقعات وهذا الامر دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري في نشر هذه المقالة .

وسارع فريق الموقع في وضع بعض من نماذج واسئلة عن امتحان اللغة الإنجليزية السابقة للثانوية العامة التوجيهي في فلسطين 2021 – 2022 حتى يتمكن الطلبة وعددهم ما يزيد عن ثمانين ألفا من التعرف عليها بكل سهولة تامة ويترتب على كل شخص من الان المواصلة في متابعة ما يلي .

نماذج واسئلة عن امتحان اللغة الإنجليزية السابقة التوجيهي بفلسطين 2021 – 2022

ولقد وضع لكم في هذه الفقرات التي جاءت بعد المقدمة على الفور نماذج واسئلة عن امتحان اللغة الإنجليزية السابقة للثانوية العامة التوجيهي 2021 – 2022 حيث يترتب على جميع الطلبة في الضغط على هذا الرابط هنـــــــــا .

جدول امتحانات الثانوية العامة التوجيهي 2023

وضمن هذه المقالة وضعنا بين ايديكم جدول امتحانات الثانوية العامة لطلبة التوجيهي 2023 وهو التالي .

حل ورقة امتحان اللغة الانجليزية التوجيهي في فلسطين 2023



امتحانات التوجيهي في فلسطين 2023

وأصدرت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، صباح يوم الثلاثاء 6 يونيو 2023، تعليمات لضبط امتحانات الثانوية العامة 2022-2023.

ومن المقرر أن يتوجه غدا الأربعاء 7 يونيو 2023 نحو 88 ألف طالب وطالبة في جميع أنحاء الوطن لتقديم امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي".



امتحانات التوجيهي 2023

كشف مدير عام الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية قيس نبهان، طبيعة الاختلاف الذي طرأ على نمط اختبارات الثانوية العامة في فلسطين 2023 مقارنة بالسنوات السابقة.

وأوضح نبهان في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنّ طبيعة ونمط أسئلة اختبارات الثانوية العامة في فلسطين لهذا العام تختلف عن الأعوام السابقة، من ناحية عدد الأسئلة الاختيارية والإجبارية.

وقال نبهان: "في السنوات السابقة كانت تنقسم اختبارات الثانوية العامة إلى قسمين، الورقة الأولى تتكون من 3 أسئلة إجبارية، بينما الثانية تتكون من 3- 4 أسئلة يُجيب الطالب عن سؤالين منها، بينما هذا العام يختلف شكل ورقة الامتحان إذ إن السؤال الأول اختيار من متعدد وهو إجباري، بينما يوجد 6 أسئلة أخرى يختار الطالب 4 منها، وذلك للتسهيل على الطالب والتخفيف من حدة التوتر.

وأشار مدير عام الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية إلى أن أسئلة الاختبارات تراعي الفروقات الفردية بين الطلبة.

وقال: إن الوزارة أنهت استعداداتها لإجراء امتحانات الثانوية العامة للعام 2022-2023 في جميع محافظات الوطن، وللطلبة المقيمين في الخارج أيضا، موضحاً أن الطواقم المختصة كثفت جهودها في هذا الشأن بالرغم من التشويش والإشكاليات التي حدثت مع المعلمين في الأشهر الماضية.

ومن المقرر أن حوالي 88 ألف طالب وطالبة من جميع المحافظات الفلسطينية والخارج، يستعدون لتقديم امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" يوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023، بينهم 50 ألف طالب وطالبة من الفرع الأدبي، ونحو 24 ألفاً من الفرع العلمي، موزعين على حوالي 790 قاعة.