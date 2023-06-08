إصابات بالاختناق والاحتلال يعتقل مواطنا ويستولي على جرافة جنوب الخليل

أصيب عدد من المواطنين، بحالات اختناق، اليوم الخميس، جراء إطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي قنابل الغاز السام صوب منازل المواطنين، كما اعتقل أحدهم، واستولى على جرافة في يطا جنوب الخليل.

وحسب المصادر المحلية، فقد أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب منازل المواطنين في تجمع الزويدين شرق يطا، ما أدى الى إصابة عدد منهم بحالات اختناق، كما اعتقلت المواطن عبد الله علي طعيمات.

وأضافت أن قوات الاحتلال استولت على جرافة اثناء عملها في استصلاح أراضي لعائلة صبيح بالقرب من منطقة زيف جنوب الخليل.

وأكدت أن مجموعات من المستوطنين يقومون بجولات استفزازية في محيط منازل المواطنين، في خلة الضبع بمسافر يطا، ما أثار حالة من القلق في صفوف المواطنين.