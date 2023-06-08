بالفيديو والصور مقاومو سرايا القدس- كتيبة جنين يسقطون طائرة مسيّرة للاحتلال في أجواء المخيم

أسقط مقاومو سرايا القدس- كتيبة جنين، مساء اليوم الخميس 8-6-2023، طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال "الإسرائيلي" أثناء تحليقها في أجواء مخيم جنين بالضفة المحتلة.

وقالت سرايا القدس - كتيبة جنين في بيان مقتضب: "تمكن مجاهدونا من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال في أجواء مخيم جنين، ويقوم مهندسونا بالتعامل معها، واستخراج معلومات مهمة وحساسة تخص قوات الاحتلال منها".

جدير ذكره أن المقاومة في جنين وعلى رأسها سرايا القدس- كتيبة جنين حذرت قبل عدة أيام من وجود نوايا مبيتة للاحتلال للدخول لمخيم جنين واغتيال عدد من أفراد الكتيبة واعتقال البعض الآخر، مؤكدة في ذات الوقت أن تحليق الطيران المسيّر يأتي في إطار جمع المعلومات عن الأهداف التي يبحث عنها الاحتلال.





