مقتل عسكريين في تحطم مروحية في تونس

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، مساء اليوم الخميس، عن مقتل عسكريين في تحطم مروحية عسكرية في عرض البحر في تونس.

وأفادت وزارة الدفاع في بيان لها، بأن الطائرة المروحية التي تم الإعلان في وقت سابق عن فقدان الاتصال بها بمنطقة "كاب سيراط"، ليلة أمس الأربعاء، قد سقطت في عرض البحر.

وذكرت أن وحدات الغوص المختصة التابعة للجيش، تقوم حاليا بعملية انتشال الجثث، إذ تم لحد الآن انتشال جثتين وأجزاء من الحطام، مضيفة أن عملية البحث ما تزال جارية.

وكانت وزارة الدفاع أعلنت، صباح اليوم الخميس، عن فقدان الاتصال بمروحية وطاقمها المتكون من أربعة أفراد، كانت مساء الأربعاء، بصدد تنفيذ مهمة طيران ليلي بمنطقة كاب سيراط، من ولاية بنزرت.

وقالت الوزارة: "إنها سخّرت الوسائل البرية والبحرية والجوية، بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، لمباشرة البحث لتحديد موقعها ووضعية طاقمها.