رضوان: لن نسمح للاحتلال بتمرير مخططاته التلمودية بتقسيم المسجد الأقصى مهما كلفنا من ثمن

أكد القيادي في حركة حماس، د. إسماعيل رضوان، أن مشروع عضو الكنيست عاميت هليفي لتقسيم المسجد الأقصى يمثل عدوانًا على شعبنا وإمتنا ويؤكد على إصرار الاحتلال لإشعال حرب دينية في المنطقة.

كما رضوان في تصريح صحفي اطلعت عليه "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات هذا المخطط الخطير لتقسيم المسجد الأقصى مكانيًا، مشدداً على أن شعبنا ومقاومته لن تسمح للاحتلال بتمرير مخططاته التلمودية بتقسيم المسجد الأقصى مهما كلفنا من ثمن.

ودعا أبناء شعبنا إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى وتكثيف الرباط فيه إفشالا للمخططات التلمودية بتقسيم المسجد الأقصى وفرض السيادة عليه.

كما دعا أمتنا العربية والإسلامية إلى التحرك العاجل لنصرة المسجد الأقصى ودعم صمود وثبات شعبنا في مواجهة الاحتلال الصهيوني.

وبدأ مؤخرا عضو كنيست الاحتلال "عاميت هليفي" ببلورة خطة لتقسيم المسجد الأقصى، تتمثل في السيطرة على قبة الصخرة وتحويلها إلى مكان للمستوطنين بالإضافة للمنطقة الشمالية من باحات الأقصى.

كما تشمل الخطة السماح للمستوطنين باقتحام الأقصى عبر جميع البوابات وعدم الاكتفاء بباب المغاربة، بالإضافة إلى إلغاء الوصاية الأردنية على المسجد الأقصى وإلغاء أي مكانة للأردن على الأماكن المقدسة.