هل ستصرف المنحة القطرية الأسبوع المقبل؟، لا يزال موعد صرف المنحة القطرية100دولار للأسر الفقيرة في قطاع غزة، يشغل بال الكثيرين في قطاع غزة حول موعد صرف المنحة القطرية لشهر 6-2023م، خاصة بعد انقضاء شهر 5 دون صرفها في موعدها الشهري المعتاد، لهذا متابعين الكرام سنخصص لكم في هذه المقالة للحديث عن الموعد المتوقع لصرف المنحة القطرية عن شهر 6-2023م، وكذلك أبرز الأخبار المتداولة والرسمية من قبل اللجنة القطرية لإعادة اعمار قطاع غزة ووزارة التنمية الاجتماعية في غزة بعد رصد فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" عمليات بحث كثيرة عن موعد صرف المنحة القطرية عن شهر 6-2023م.

موعد صرف المنحة القطرية شهر6-2023م

والمنحة القطرية عن شهر 6 تصرف بقيمة 100دولار بواقع 310شيكل من المحال التجارية ومعارض الاتصالات لقرابة 100ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة بحسب اللجنة القطرية لإعادة اعمار قطاع غزة، والتي دائما بشكل شهري يعلن سفيرها القطري محمد العمادي عن موعدها صرف والذي بالعادة يكون في نهاية النصف الأول من كل شهر ميلادي.

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موعد صرف المنحة القطرية100دولار

وبالتزامن مع ذلك ، أكدت عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم التنمية الاجتماعية بغزة اليوم الخميس 8/6/2023 أن المنحة القطرية كما هي وسيتم صرفها وفق ما أعلنت اللجنة القطرية منتصف شهر يونيو، مبينة أنه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

وأوضحت أنه وبخصوص مخصصات الشؤون، بينت أن مفوض عام الوزارة بغزة لؤي المدهون أكد أن وزارة المالية في رام الله لم تبلغ بموعد صرف شيكات الشؤون وهناك ضغوط وجهود مستمرة بهذا الملف لحين الإيضاح بذلك.

موعد صرف المنحة القطرية لشهر6-2023م

وكان السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أكد أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية تواصل الجهود والترتيبات اللازمة لصرف المنحة النقدية المقدمة من دولة قطر للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة.

وأعلن السفير العمادي أن منحة المساعدات النقدية سيتم صرفها خلال النصف الأول من شهر يونيو (6)، لنحو 100 ألف من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين السفير أن عملية التوزيع ستتم بنفس الآلية من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.