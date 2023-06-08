بالفيديو مقتل 5 فلسطينيين في جريمة إطلاق نار في يافة الناصرة بالداخل المحتل

قُتل 5 فلسطينيين، اليوم الخميس 8-6- 2023، في جريمة إطلاق نار في بلدة يافة الناصرة بالداخل المحتل.

وبحسب مصادر بالداخل المحتل، فقد قتل 5 فلسطينيين بجريمة إطلاق نار استهدفت مركبتين في يافة الناصرة في الداخل المحتل.

وفي الإطار، أصيب شاب وطفلة بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار بقرية كفر كنا بالداخل المحتل، بعد ظهر اليوم الخميس.

وأوضحت مصادر محلية، أنه أقر الأطباء في المستشفى الإنجليزي بمدينة الناصرة وفاة 5 أشخاص من يافة الناصرة بالداخل المحتل، حيث جرى نقلهم إليه إثر إصابتهم بجروح حرجة بعد إصابتهم بعيارات نارية.

وبحسب مصادر طبية في كفر كنا، فإن الطاقم الطبي التابع لـ"نجمة داود الحمراء" قدم العلاجات الأولية لطفلة (3 أعوام)، ولشاب (30 عاما)، وصفت إصابتهما بأنها خطيرة، ونقلا لاستكمال العلاج في مستشفى "بوريا".

ومن جانبها فتحت الشرطة الصهيونية، ملفين للتحقيق في ملابسات الجريمتين، ولم يبلغ عن اعتقال مشتبهين.