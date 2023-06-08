المواصلات بغزة تكشف موعد إدخال قطع غيار الدراجات النارية لغزة

أكد المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات في غزة، أنيس عرفات، أن اللجنة الفرعية التابعة للوزارة في رام الله أبلغت بأنه سيتم دخول جميع القطع الخاصة بالدراجات النارية "بشكل مؤكد" لقطاع غزة.

وتوقع عرفات خلال حديث لإذاعة القدس تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن يتم إدخال أول شاحنة تحوي قطع غيار الدرجات النارية من الاحتلال إلى قطاع غزة خلال أسبوعين لثلاثة أسابيع "أقل من شهر" من الآن.

وقال: "يتم حالياً العمل على تصويب الرخص الفنية والإدارية لمستوردي قطع غيار الدراجات النارية في قطاع غزة".

وكشف عرفات، عن أنه سيتم دخول جميع قطع الغيار الخاصة بالدراجات النارية لقطاع غزة، نافياً إدخال دراجات نارية كاملة للقطاع حتى اللحظة.

وأشارالناطق باسم وزارة النقل والمواصلات بغزة، إلى أن ما يؤخر إدخال هذه القطع هو قضية تصحيح الوضع الفني والإداري لمستوردي قطع الدراجات النارية في قطاع غزة.

وبيّن عرفات، أن دخول هذه قطع غيار الدرجات النارية يأتي بعد حوالي 10 سنوات من المنع، حيث منع الاحتلال دخولها لغزة منذ عام 2013.

وحول قطع غيار المركبات، أكد أنه يتم إدخال قطع غيار المركبات "السيارات" بشكل طبيعي عبر معبر "بيت حانون- إيرز" شمال القطاع، حيث يتم إدخال 250 مركبة "ملاكي"، و40 مركبة "تجاري".

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