إعلام الأسرى: قرار المتطرف "بن غفير" بحق الأسرى ينذر بتوتر حتمي داخل السجون

أكد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الخميس 8/6/2023م، أن قرار المتطرف "بن غفير" بتدفيع الأسرى ثمنا ماليا مقابل الحصول على علاج للأسنان، هو مساس بحقوق الأسرى الأساسية، وحقهم في العلاج الطبي الذي كفلته القوانين والأعراف الدولية.

وقال مكتب إعلام الأسرى في تصريح صحفي :" إن الأسرى يرون في قرارات المتطرف بن غفير هو تراجع عن تفاهمات حصلت مع إدارة السجون مطلع شهر رمضان بعدم المساس بشروط الحياة الأساسية للأسرى".

وأشار إلى أن ما يقوم به المتطرف بن غفير وإدارة السجون بمنع الأسرى من العلاج إلا على حسابهم الخاص ينذر بتوتر حتمي داخل السجون.

ويوم أمس الأربعاء، قرر وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، حرمان الأسرى الفلسطينيين من الحصول على علاج للأسنان مجانًا.

ووفق للقناة العبرية السابعة، فإن كل أسير يريد الحصول على علاج للأسنان سيكون من أمواله الخاصة.

وبينت القناة العبرية، أن القرار يسمح بعلاج الأسنان على النفقة الشخصية للأسرى وليس مجانًا بحجة أن ذلك يكلف الحكومة الإسرائيلية مئات الملايين من الشواكل سنويًا.

ويتضمن القرار عمليات خلع الأسنان وفحصها، والفحص الدوري، وصورة البانوراما.

وعلق بن غفير بالقول: ببطء سنغير الظروف ونلغي امتيازات "الإرهابيين"، ولا يوجد قانون لمنحهم امتيازات غير عادية.

يشار إلى أن الحركة الأسيرة ابرمت اتفاق مع ادارة مصلحة السجون في مارس 2023 الماضي، يقضي بوقف الإجراءات العقابية والتعسفية بحق الأسرى.