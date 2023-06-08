استهداف منطقة بيلغورود الروسية بطائرات مسيّرة

أكد مسؤول روسي، اليوم الخميس 8-6-2023، استهداف تجمعين سكنيين في مقاطعة بيلغورود الروسية بطائرات مسيرة.

ويأتي ذلك استكمالا لسلسلة هجمات أوكرانية شُنت على منطقة بيلغورود، الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، خلال الأيام الأخيرة.

وكشف، الإثنين، فلاديمير غدانوف رئيس منطقة شيبيكينو بمقاطعة بيلغورود، عن أن القوات الأوكرانية أطلقت أكثر من 70 صاروخا من راجمات "غراد"، على قرية نوفايا تافولجانكا في شيبيكينو.

وبدوره، أعلن حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، في وقت سابق، أن هجوما بطائرة مسيرة تسبب بإشعال حريق في منشأة للطاقة بالمنطقة.

جدير ذكره أنه في أواخر مايو الفائت، أعلن الجيش الروسي أنه صد إحدى أخطر الهجمات عبر الحدود التي تشنها "مجموعة تخريبية" أوكرانية، قال إنها دخلت الأراضي الروسية في بيلغورود.